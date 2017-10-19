Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler yakalandı.
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında söz konusu adreslerde arama yapıldı.
Ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.
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Kaynak: AA