Gazze anlaşmasında kritik adım: Silahların devri ve İsrail’in çekilmesi

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki silahlı grupların silahlarını aşamalı olarak devretmesini ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini öngören bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hamas ise uygulamanın karşılıklı yükümlülüklere bağlı olduğunu bildirdi.

Gazze’de ateşkes planının aylardır ilerletilemeyen en kritik aşamasında yeni bir gelişme yaşandı. Trump, Hamas ve diğer silahlı grupların silahlarını bırakmasını öngören yol haritasında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Plana göre silahların devri aşamalar halinde yürütülecek. Süreç ilerledikçe İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi, güvenliğin ise uluslararası bir güç ile yeni oluşturulacak Filistin polis teşkilatı tarafından üstlenilmesi planlanıyor.

Hamas şartını açıkladı

Hamas’ın müzakere heyetinde yer alan Gazi Hamad, silahlarla ilgili düzenlemenin İsrail’in Gazze’den çekilmesi, yeni yönetim komitesinin göreve başlaması ve yeniden inşa süreciyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Hamad, İsrail’in anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Hamas’ın da plana uymayacağını belirtti. Silahların kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesi sürecinin Gazze’yi yönetecek Filistinli ulusal komite tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

İlk aşamada polis güçlerinin elindeki silahların devredilmesi, ağır silahların ve askerî altyapının ise daha sonraki aşamalarda tasfiye edilmesi bekleniyor.

İsrail’den resmî yanıt gelmedi

İsrail yönetimi anlaşmaya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. İsrailli bir yetkilinin plana yönelik çekincelerini dile getirdiği ve Hamas tamamen silahsızlanmadan askerî çekilmenin başlamasına karşı çıktığı bildirildi.

Bu nedenle açıklanan yol haritası önemli bir diplomatik ilerleme olarak görülse de uygulama takvimi, denetim mekanizması ve İsrail’in plana vereceği yanıt belirsizliğini koruyor.

Tarafların ayrıntıları ve uygulama yöntemlerini netleştirmek üzere yaklaşık iki hafta daha görüşme yürütmesi bekleniyor.