Gazze için yoğun telefon diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le Gazze'de yaşanan olayların ele alındığı telefon görüşmeleri yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü.
Erdoğan'ın Al Sani, Widodo ve Beşir'le görüşmesinde, İİT'nin Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında ortak tutum sergilemesinin önemi vurgulandı.