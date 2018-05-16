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Gazze için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le Gazze'de yaşanan olayların ele alındığı telefon görüşmeleri yaptı.

Gazze için yoğun telefon diplomasisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü.

Erdoğan'ın Al Sani, Widodo ve Beşir'le görüşmesinde, İİT'nin Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında ortak tutum sergilemesinin önemi vurgulandı.

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