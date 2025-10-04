Gazze'de ateşkeste son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına yönelik Hamas'ın verdiği tepkiyi değerlendirdi.

Erdoğan, "Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yapılması gereken İsrail'in saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması" diyen Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Bu utanç tablosu artık son bulmalı'

- Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı, küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır.

- Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.