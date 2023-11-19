Gazze'den tahliye edilen 42 Türk vatandaşı yurda döndü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının çabalarıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ulaşan 42 vatandaşı taşıyan ve Kahire'den havalanan THY uçağı, öğleden sonra İstanbul Havalimanı'na indi.

Vatandaşları, Havalimanı VIP girişinde Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, çiçeklerle karşıladı.

Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Usluer, "Gazze'de şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve hükümeti kesintisiz olarak Gazze'deki vahşetin sona ermesi için çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Gazze'den 42 vatandaşın yurda intikal ettiğini belirten Usluer, şunları dile getirdi:

"Bildiğiniz gibi krizin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımızı tahliye etmemiz mümkün olmuştu ancak Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle bu tahliyeler kesintiye uğradı fakat arka plandaki diplomatik çalışmalarımız kesintisiz devam etti.

Şu anda vatandaşlarımızdan 42'sinin daha ülkemize gelmesini sağlıyoruz. Dışişleri Bakanlığı, tüm kriz bölgelerinde olduğu gibi başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm dost ve kardeş ülke vatandaşlarına destek vererek kriz bölgelerinden tahliyelerini sürdürmektedir."

"Bana bu duyguları yaşattıkları için herkese çok teşekkür ediyorum"

Usame Darabeh, babasının cenazesi için Gazze'ye gittiğini ve burada saldırıların başladığını söyledi.

Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okurken eşiyle tanışarak evlendiklerini ve Samsun'da yaşadıklarını anlatan Darabeh, "Babam savaş başlamadan önce vefat etti. Cenazesine katılmak için Gazze'ye gittim, o esnada savaş başladı. Savaş başladığında tahliyemiz planlanmıştı ancak İsrail güçleri Mısır kapısını bombaladı. Biz de risk altında kaldığımız için geri döndük.

İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze'nin güneyine geçtik. Bu esnada Samsun'daki eşimle iletişim halindeydik. O da ülkemizin makamları ile sürekli temas halindeydi. Sonra Mısır sınırını geçtik. Mısır tarafında sağ olsun AFAD ile tüm yetkililer bizi karşıladı. Sağ olsunlar bizimle çok ilgilendiler. Sonra ayarlanan uçakla Türkiye'ye döndük." diye konuştu.

Yurda döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Darabeh, "Eşim iki hafta sonra doğum yapacak. Bir kızım dünyaya gelecek. Doğarken onu göreceğim. Bana bu duyguları yaşattıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Geride kalan annem ve kardeşlerim için de devletimizden yardım rica ediyorum." dedi.

Gazze'den tahliye edilen vatandaşlara havalimanında çay ve kurabiye ikramında bulunuldu.

Pasaport kontrolünün ardından İstanbul'da kalacak yeri olanlar otobüslerle havalimanından ayrıldı, diğerleri AFAD yetkililerince otele yerleştirildi.