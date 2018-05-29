"Gel de 15 yılda yapılan yolları, havalimanlarını ve fabrikaları gör"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Diyor ki Kanal İstanbul'u, bölünmüş yolları, köprüleri, tünelleri durduracağım sonra o parayla fabrika açacağım. Gel de 15 yılda Türkiye'de yapılan yolları, havalimanlarını ve fabrikaları gör." dedi.

Arslan, Kağızman Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ile 27. Dönem AK Parti Kars milletvekili adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda Bakanlığı döneminde Türkiye için 2 yılda çok önemli ve başarılı hizmetler yaptıklarını anlatan Arslan, bunları vatandaşların duası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Başbakan Binali Yıldırım'ın önderliğinde 250 bin kişilik ulaştırma ailesiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arslan, yapılan projelere değinerek, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Kars'ın tarihini ve talihini değiştirecek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni açarken, 'bu da yetmez' deyip 3. havalimanını inşallah bu sene bitireceğiz, ayrıca 1915 Çanakkale Köprüsü'ne başlamışken, hızlı treni etap etap Kars'a getirmek için adımlar atmaya devam etmişken, şimdi de Kanal İstanbul'u iddialı şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.

Seçildiği takdirde Kanal İstanbul Projesi'ni iptal edeceğini söyleyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri çıkıp diyor ki hayır 24 Haziran'da biz iktidar olacağız ve bunları durduracağız. Muharrem İnce de onun gibi düşünenler de duysun; Kağızman meydanı diyor ki 15 yıldır biz bu seviyeye kolay gelmedik, bundan sonra laf üstüne laf koyanlara değil taş üstüne taş koyanlara emaneti vereceğiz, yine hizmet almaya devam edeceğiz, kimin ne söylediğini Kağızmanlı çok iyi biliyor, kimin bu milletin dertleriyle dertleneceğini, bu ülkeyi daha ileriye taşımaya çalıştığını çok iyi biliyor. Diyor ki Kanal İstanbul'u, bölünmüş yolları, köprüleri, tünelleri durduracağım sonra o parayla fabrika açacağım. Gel de 15 yılda Türkiye'de yapılan yolları, havalimanlarını ve fabrikaları gör."

"Bunların Türkiye diye bir derdi yok"

Arslan, muhalefetin ''Türkiye'' diye bir derdinin olmadığını belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi bilmiyorlar. AK Parti hükümetleri 15 yıldır çocuklarımızın önüne kitaplarını, defterlerini ücretsiz koyuyor mu, koyuyor. Üniversite harçlarını kaldırdı mı, kaldırdı. AK Parti hükümetleri bırakın 18 yaşına kadar eğer üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar gençlerin sağlık ihtiyaçlarını ücretsiz gideriyor mu, gideriyor. Ama çıkmış diyorlar ki biz 18 yaşına kadar çocuklara sağlık hizmeti vereceğiz. Mübarek zaten veriliyor, bundan haberi yok. Kitabın defterin ücretsiz verildiğinden haberi yok. Hastaneler de sabaha kadar kuyruk beklediğimizi, ilaç alabilmek için eczanelerin önünde 2 gün kuyruk beklediğimizi ya unuttun ya da bundan haberin yok."

Yolun önemine işaret eden Arslan, "Bunlardan haberi olmayan adamın, Türkiye'nin neresinde bir fabrika yapılmış, neresinde istihdam oluşturulmuş, bunlardan zaten haberi olmaz. Haberi olmadığı için diyor ki yolları, tünelleri, havaalanlarını yapmayacağım bunun yerine fabrika yapacağım. Ne yaparsanız yapın, önce bir yol olması lazım. Önce aracınızın, kervanınızın gidebileceği bir yol olması lazım. Bu devirde o da yetmez tren yolu lazım, bu devirde o da yetmez havalimanı lazım." diye konuştu.

Arslan, dünyanın Türkiye'nin büyük projeler yapmasını istemediğini anlatarak, "Bakü-Tiflis-Kars'ı yaptık. Çin'den kalkan bir yük treni Kars üzerinden Avrupa'ya ya da Mersin'e denizaşırı ülkelere Afrika'ya gidiyor. Her geçen tren Türkiye'ye para bırakıyor, her geçe yükten Türkiye para alıyor. Bu yüklere inşallah bu sene bitireceğimiz Kars'taki Lojistik Merkezi ile işlem yapılabilir. Merkez, Kars'ın esnafına, gencine istihdam sıcak para getirecek." dedi.

Türkiye, büyük projelerden çok ciddi para kazanacak

Büyük projelerden Türkiye'nin gelir elde edeceğine işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu büyük projeler sayesinde dünya ticaretinden kaynaklı çok ciddi paralar kazanacak. Dün bu gelirin gittiği başka ülkeler baktılar ki Türkiye havalimanı, tünel, köprü, bölünmüş yol, hızlı tren yolu yapıyor ve dünya ticaretinden kaynaklanan geliri kendine çekiyor. Dedi ki 'ben Türkiye'ye dur demem lazım.' Onlar Türkiye'ye dur diyorlar anlıyorum çünkü bize rakipler. Peki içimizde ülkeyi yönetmeye talip olanlar nasıl çıkar der ki 3. köprüyü, Osman Gazi'yi, Kanal İstanbul'u, Bakü-Tiflis-Kars Projesi'ni yapma. Kağızman Barajı'ndan haberi yok, haberi olsa Kağızman Barajı'nı da yapma diyecek."

Arslan, ticaretin gelişmesi için yol olması gerektiğine vurgu yaparak, "Erişemediğin, ulaşamadığın yer senin değildir. Tarih boyunca ticaret, ulaşımın olduğu yerlerde gelişmiştir. Dolayısıyla ulaşamadığınız, erişemediğiniz yere fabrika kursanız neye yarar. Son 15 yılda bu bilinçle havalimanları, limanlar, demiryolu, bölünmüş yollar tüneller ve köprüler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ticaretini bu şekilde geliştiriyoruz. Son 15 yılda yaptığımız ulaşım yatırımlarıyla Türkiye dünyanın kavşak noktası haline gelmiştir, tabii onların bunlardan haberi yok." dedi.

Bakan Arslan'ın konuşmasının ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapılarak, AK Parti'nin Kars milletvekili adayları tanıtıldı.

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