Gemlik’in taşınmasına kent dinamiklerinden destek çıktı

28 Aralık 2017

Esra ÖZARFAT

BURSA (DÜNYA) - Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Gemlik’in taşınmasına karar verildiğini belirterek, “Sağlam zemin üzerinde güvenli ve konforlu binalar sayesinde yeni Gemlik’in önü açıldı. Cihatlı Mahallesi’nde başlatılan bin 400 konutlu toplu konut hamlesine yaklaşık 300 hektarlık yeni alana 8 bin konut daha yapılarak devam edilebilecek” dedi.

İlçede 10 bin riskli konut olduğunu vurgulayan Yılmaz, “İlk etapta 8 binin üzerinde konut yaparak bu riskli binaları buraya taşımayı düşünüyoruz. 4 mahallemizdeki 50 bine yakın vatandaşımız büyük risk altındadır. Gemlik’in uzun süredir beklediği müjdeli haber KHK ile somutlaşarak ilçemizi sevince boğdu”dedi. Cihatlı’da yapılan bin 400 konutlu çalışmaya 17 bin başvuru yapıldığını anımsatan Yılmaz, “Gemlik için tarihi bir karar. Siyasi konsensüs ile bu planlar son şeklini alacaktır. Zeytinlikler ve orman alanları korunarak, yeni Gemlik’in inşasına başlayacağız” diye konuştu.

Manastır ile Cihatlı arasında yeni Gemlik yükselecek



Gemlik’in taşınmasına 24 Aralık Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı KHK ile karar verildi. Karara göre Kumla Yolu üstündeki Manastır ile Cihatlı arasındaki bu bölgede Yeni Gemlik yükselecek. KHK’nın geçici 25. maddesine göre Gemlik’te orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yaklaşık 280 hektarlık alan toplu konut yapımına açılabilecek. Ayrıca tapuda da Hazine adına resen tescil edilecek bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tasarrufuna geçecek. Dönüştürülecek arazilerin tespitinin ardından Orman Bakanlığı, devredeceği arazi kadar bir yeri başka bölgede ormanlık alana dönüştürmek üzere Hazine’den alacak. Zeytinlik alanların KHK dışında tutulduğu vurgulanıyor.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak KHK’nın çıkmasında rol oynayan AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, ilk etapta Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından orman olarak korunmasında yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerin tespitinin yapılacağını söyledi. Tespit edilen arazinin Yeni Gemlik’in konut bölgesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçeceğini dile getiren Aydın, “Yani ne kadar arazinin dönüştürüleceği belli değil. Tespitten sonra Orman Bakanlığı, devredeceği arazi kadar bir yeri başka bölgede ormanlık alana dönüştürmek üzere Hazine’den alacak. Söz konusu arazide zeytinlik alan yok. Çünkü zeytinlik alanların prosedürü daha farklı. O nedenle zeytinlik alanlar kararname kapsamı dışında. Ankara’da yaptığımız tüm görüşmelerde, deprem riski nedeniyle sağlam evlere ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bunu söylerken de, en az 10 bin konutun tahliyesinin gerektiğini anlattık. Proje işte bunu karşılayacak” açıklamasını yaptı.

‘Karar yeni Doğanbey TOKİ’lerin önünü açmamalı’

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi tarafından yapılan açıklamada kararın olumlu olduğu belirtilirken, yeni Doğanbey TOKİ’lerin önünün açılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu. Açıklamada: “1’İnci derece deprem riski altındaki kentimizde Gemlik ilçesi yıllardır çözülemeyen sorunlarımızdan birisi olmuştur. İçinden fay hattının geçtiği, alüvyon topraklara sahip kıyı ilçemizin taşınması gerektiği ve riskli bölgedeki yapıların yıkılarak yeşil alana dönüştürülmesi gerektiğini defalarca yetkililerimize ilettik. Marmara Depremi’nin gündemimizden düşmediği ve 1855 Bursa Depremi’nin tekrarlama periyodunun içinde bulunduğumuz dönemde bu haber Gemlik için umut verici bir adım olacaktır. Gemlik’in bir an önce taşınması gerekmektedir. Yeni konut alanı açılması İMO Bursa Şubesi olarak endişe ettiğimiz nokta ise yeni Doğanbeylerin oluşma ihtimali. Hak sahiplerinin onayı doğrultusunda planlı ve sosyal donatı alanları, yolları, alt yapısı ile bütüncül bir planlama yapılarak bir kent kurulmalı. Kentin kalbine hançer gibi saplanan Doğanbey TOKİ örneğindeki konutların burada da yükselmemesini diliyoruz” denildi.

Sağlam zeminler jeolojik çalışmalarla belirlenir

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er de yaklaşık 10 yıldır bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Gemlik, merkezinden iki tane fay hattının geçtiği Türkiye’deki nadir ilçelerden biri. Dolayısıyla alınan bu karar Gemlik için en doğru karardır. Jeolojik ve jeoteknik anlamda Gemlik Ovası dediğimiz bölgede yapılaşmanın en azından merkezde bir an önce durdurulması gerekiyordu. Böyle bir bölgede şehirleşmenin devam etmesi doğru değildi, alınan bu karar çok doğrudur. Bu fay hatlarının uzağında çok sağlam zeminlerin bulunduğu alanlara Gemlik’in taşınmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgeler jeolojik ve jeoteknik çalışmalarla belirlenir.”

“Gemlik KHK’sı zeytinliklerin ölümüdür"

Kararnameye ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil “Gemlik KHK’sı zeytinliklerin ölümüdür. Zira KHK ile önü açılan betonlaşmayı kontrol edebilecek ve imar rantını durdurabilecek bir iktidar yok” ifadesini kullandı. Zeytin Koruma Kanunu’nun, Kanun Hükmünde Kararnameyle aşıldığı ifade eden İrgil: “KHK’ları terörle mücadele için çıkardıklarını söyleyenlere soruyorum; Gemlik KHK’sının terörle mücadele ile ne ilgisi var?” şeklinde konuştu. Gemlik’in önemli bir zeytin üretim bölgesi olduğuna işaret eden Ceyhun İrgil şunları söyledi: “Bu KHK ile Gemlik’i betonlaştırıp büyütebilirsiniz ama zeytin kıyımından elde edilen ranta engel olamazsınız. Zeytin Yasası ile mertçe Meclis’te tartışamayanlar ve kamuoyunun tepkisinden korkanlar, arkadan dolanarak KHK kolaycılığı ile Gemlik’i ranta açtılar. Gemlik halkı kendi büyümesi ve gelişmesi için kararı kendi veremez miydi? Gemlik daha çok inşaata ve binaya kavuşabilir ama zeytinlikler ve doğal güzelliği gidince kim Gemlik’te yaşayacak? Yaptığınız inşaatlarda kim yaşayacak? Zeytin, doğa ve deniz yoksa Gemlik için gelecek de yoktur, sıradan bir kasaba olarak kalır. Önemli olan bina ve nüfus olarak büyümek değil, medeni ve insanca bir kentleşme anlayışı ile gelişmektir. Gemlik’i büyütebilirsiniz ama geliştirmiyorsunuz.”