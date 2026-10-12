Gençler için tek meslekle emekli olmak artık çok zor
Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Gençler en çok burs ve iş soruyor. Ama onları değişen dünyaya hazırlamamız lazım. Bizler bir okuldan mezun olduk, bir meslek sahibi olduk ve o meslekten emekli olduk. Bu çocukların öyle bir geleceği olacağından pek emin değilim” ifadelerini kullandı.
Recep ERÇİN
Aydın Doğan Vakfı Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, vakfın Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” projesi kapsamındaki Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı sonrası sorularımızı yanıtladı. Birleşmiş Milletler ve AB temsilcileri, sivil toplum liderleri ve gençlerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen konferans sonrası bir grup gazeteci ile bir araya gelen Arzuhan Doğan Yalçındağ, çalışma hayatında hızlı bir dönüşüm yaşandığına dikkat çekti.
Gençlerin geleceklerinin önceki kuşaklardan farklı olabileceğini söyleyen Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Biz okuldan mezun olduk, bir meslek sahibi olduk ve o meslekle emekli olduk. Bu çocukların öyle bir geleceği olacağından pek emin değilim. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki belki de sık sık meslek değiştirmek, kendilerini yeni şartlara adapte etmek zorunda kalacaklar” dedi.
Yalçındağ, gençlerin bu dönüşüme hazırlanması gerektiğini vurguladı. Projeye destek veren kurumlara işaret eden Arzuhan Doğan Yalçındağ, artık özel sektörün de katılımını beklediklerini ve şirketler bazında ayrı ayrı yapılan projelerle bir ekosistem oluşturulabileceğini vurguladı.
Burs yetmez, yol arkadaşlığı şart
Sorumuz üzerine gençlerden en çok burs ve iş konusunda talepler aldıklarını anlatan Yalçındağ, “Artık onlara yol arkadaşı olalım istiyoruz” dedi. “Baba Beni Okula Gönder” projesiyle başlayan eğitim desteklerinin farklı alanlarda devam ettiğini anlatan Yalçındağ, STEM eğitimi alan gençlere de burs verdiklerini söyledi. Ancak gençlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra da desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Yalçındağ, özellikle lise çağındaki öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminden kariyer planlamasına kadar pek çok konuda yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Yeni dönemde duygusal dayanıklılığın ve değişime uyum sağlayabilmenin önem kazanacağını belirten Yalçındağ, gençlerin kendi değerlerine bağlı kalırken yeni koşullara da açık olmaları gerektiğini ifade etti. Yalçındağ, “Değerlerine sarılarak, kendisinin ne istediğini bilip içeride dirençli, ayakları yere basan, sağlam duran ama dışarıda da esnek, yeni şartlara adapte olabilen gençler olması lazım ki bütün bu değişen dünyaya uyum sağlayabilsin” diye konuştu.
Teknolojik dönüşümün meslekleri ve iş yapış biçimlerini değiştirdiği bir dönemde gençlerin yalnızca mesleki bilgiyle donatılmasının yeterli olmayacağına işaret eden Yalçındağ, öğrenmeye devam edebilme ve değişen koşullara uyum sağlama becerilerinin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.
“İnatla umutluyum”
Öte yandan konferansın açılış konuşmasında ise Beyaz Saray’da yapay zekâ endüstrisinin 1,3 trilyon dolarlık varlığı temsil eden liderleriyle çekilen ve masada hiç bir kadının yer almadığı fotoğrafa dikkat çekerek başlayan Arzuhan Doğan Yalçındağ, ileri teknoloji şirketlerinin iş gücünde kadın oranının yüzde 28-29 düzeyinde seyrederken üst düzey yöneticiler arasında bu oranın yüzde 12-14’e gerilediğini belirtti. Yalçındağ, en yenilikçi sektörlerde dahi süregelen bu “cam tavan”ın geleneklerin çok ötesinde yapısal bir engeller yumağına işaret ettiğini vurguladı.
Kısa süre önce hayatını kaybeden filozof İoanna Kuçuradi’yi de anan Yalçındağ, onun umut konusundaki yaklaşımını hatırlattı. Kuçuradi’nin “Ben inatla umutluyum. Bu bir yaşam biçimidir, siz de inatla umutlu olun” sözlerini aktaran Yalçındağ, gençlerin kendi değerlerine bağlı kalarak geleceğe güvenle bakmalarının önemine işaret etti.
Ekonomik zorluklar öne çıktı
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta verilen bilgilere göre, proje kapsamında bugüne kadar 7 bin 652 genç kadına ulaşıldı. Konferansta paylaşılan ihtiyaç analizi araştırmasına göre, genç kadınların yüzde 91,4’ü ekonomik zorlukları, yüzde 76,7’si ise toplumsal cinsiyet normlarını liderlik yolundaki en büyük engeller arasında görüyor.
Türkiye’de 15- 24 yaş grubundaki her üç genç kadından birinin ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Kadınların istihdama katılım oranı ise yüzde 32,1 seviyesinde. Konferansta V Vakfı Kurucusu ve Başkanı Vuslat Doğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan konuşmacı olarak yer aldı.