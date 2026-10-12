Gençler için tek meslekle emekli olmak artık çok zor

Recep ERÇİN

Aydın Doğan Vakfı Başka­nı Arzuhan Doğan Yalçın­dağ, vakfın Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği “Güç­lü Kızlar, Güçlü Yarınlar” proje­si kapsamındaki Dünya Kız Ço­cukları Günü Konferansı sonrası sorularımızı yanıtladı. Birleşmiş Milletler ve AB temsilcileri, sivil toplum liderleri ve gençlerin ka­tılımıyla İstanbul’da gerçekleşti­rilen konferans sonrası bir grup gazeteci ile bir araya gelen Arzu­han Doğan Yalçındağ, çalışma ha­yatında hızlı bir dönüşüm yaşan­dığına dikkat çekti.

Gençlerin ge­leceklerinin önceki kuşaklardan farklı olabileceğini söyleyen Ar­zuhan Doğan Yalçındağ, “Biz okul­dan mezun olduk, bir meslek sa­hibi olduk ve o meslekle emekli olduk. Bu çocukların öyle bir ge­leceği olacağından pek emin de­ğilim. Her şey o kadar hızlı değişi­yor ki belki de sık sık meslek değiş­tirmek, kendilerini yeni şartlara adapte etmek zorunda kalacaklar” dedi.

Yalçındağ, gençlerin bu dö­nüşüme hazırlanması gerektiği­ni vurguladı. Projeye destek veren kurumlara işaret eden Arzuhan Doğan Yalçındağ, artık özel sektö­rün de katılımını beklediklerini ve şirketler bazında ayrı ayrı yapılan projelerle bir ekosistem oluşturu­labileceğini vurguladı.

Burs yetmez, yol arkadaşlığı şart

Sorumuz üzerine genç­lerden en çok burs ve iş ko­nusunda talepler aldıklarını anlatan Yalçındağ, “Artık on­lara yol arkadaşı olalım isti­yoruz” dedi. “Baba Beni Oku­la Gönder” projesiyle başlayan eğitim desteklerinin farklı alan­larda devam ettiğini anlatan Yal­çındağ, STEM eğitimi alan genç­lere de burs verdiklerini söyledi. Ancak gençlerin eğitimlerini ta­mamladıktan sonra da desteğe ih­tiyaç duyduğunu vurgulayan Yal­çındağ, özellikle lise çağındaki öğrencilerin üniversite ve bölüm seçiminden kariyer planlamasına kadar pek çok konuda yönlendir­meye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yeni dönemde duygusal daya­nıklılığın ve değişime uyum sağ­layabilmenin önem kazanacağını belirten Yalçındağ, gençlerin ken­di değerlerine bağlı kalırken yeni koşullara da açık olmaları gerek­tiğini ifade etti. Yalçındağ, “De­ğerlerine sarılarak, kendisinin ne istediğini bilip içeride dirençli, ayakları yere basan, sağlam duran ama dışarıda da esnek, yeni şartla­ra adapte olabilen gençler olması lazım ki bütün bu değişen dünyaya uyum sağlayabilsin” diye konuştu.

Teknolojik dönüşümün mes­lekleri ve iş yapış biçimlerini de­ğiştirdiği bir dönemde gençlerin yalnızca mesleki bilgiyle donatıl­masının yeterli olmayacağına işa­ret eden Yalçındağ, öğrenmeye de­vam edebilme ve değişen koşulla­ra uyum sağlama becerilerinin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

“İnatla umutluyum”

Öte yandan konferansın açılış konuşmasında ise Beyaz Saray’da yapay zekâ endüstrisinin 1,3 tril­yon dolarlık varlığı temsil eden li­derleriyle çekilen ve masada hiç bir kadının yer almadığı fotoğra­fa dikkat çekerek başlayan Arzu­han Doğan Yalçındağ, ileri tekno­loji şirketlerinin iş gücünde kadın oranının yüzde 28-29 düzeyinde seyrederken üst düzey yöneticiler arasında bu oranın yüzde 12-14’e gerilediğini belirtti. Yalçındağ, en yenilikçi sektörlerde dahi sürege­len bu “cam tavan”ın geleneklerin çok ötesinde yapısal bir engeller yumağına işaret ettiğini vurgula­dı.

Kısa süre önce hayatını kaybe­den filozof İoanna Kuçuradi’yi de anan Yalçındağ, onun umut ko­nusundaki yaklaşımını hatırlattı. Kuçuradi’nin “Ben inatla umutlu­yum. Bu bir yaşam biçimidir, siz de inatla umutlu olun” sözlerini ak­taran Yalçındağ, gençlerin kendi değerlerine bağlı kalarak gelece­ğe güvenle bakmalarının önemine işaret etti.

Ekonomik zorluklar öne çıktı

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta verilen bilgilere göre, proje kapsamında bugüne kadar 7 bin 652 genç kadına ulaşıldı. Konferansta paylaşılan ihtiyaç analizi araştırmasına göre, genç kadınların yüzde 91,4’ü ekonomik zorlukları, yüzde 76,7’si ise toplumsal cinsiyet normlarını liderlik yolundaki en büyük engeller arasında görüyor.

Türkiye’de 15- 24 yaş grubundaki her üç genç kadından birinin ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Kadınların istihdama katılım oranı ise yüzde 32,1 seviyesinde. Konferansta V Vakfı Kurucusu ve Başkanı Vuslat Doğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond ve UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan konuşmacı olarak yer aldı.