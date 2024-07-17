Gençlik Kampları'nın ikinci dönem başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Yaz Gençlik Kampları'nın ikinci dönem başvuru sonuçları belli oldu. Bu yıl 145 bin 123 ile rekor başvuru sayısına ulaşan, beş gün boyunca ulaşım, konaklama ve yeme-içme dahil tamamen ücretsiz hizmet veren kamplar, 2024 yazında gençlerin ve ailelerin ilgi odağında yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gençlik kamplarının, program sorumluları ve gönüllü kamp liderlerinin koordinasyonunda 38 farklı kamp alanında hizmet verdiği belirtildi.
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kamp atamalarının, fırsat eşitliği ve liyakat ilkesi referans alınarak sistem algoritması üzerinden otomatik yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Her genç için 1 kez doğa, 1 kez deniz kampına katılma hakkı bulunmakla birlikte, atama önceliği bulunan 3 ayrı kriter; şehit-gazi yakınlığı, başarı durumu ve maddi gelir başlıklarında da öncelik sıralaması yapılıyor. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından gideriliyor. İkinci 6 dönem kamp başvuru sonuçları (https://e-genc.gsb.gov.tr) adresinden öğrenilebilecek."