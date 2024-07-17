Gençlik Kampları'nın ikinci dönem başvuru sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gençlik kamplarının, program sorumluları ve gönüllü kamp liderlerinin koordinasyonunda 38 farklı kamp alanında hizmet verdiği belirtildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kamp atamalarının, fırsat eşitliği ve liyakat ilkesi referans alınarak sistem algoritması üzerinden otomatik yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Her genç için 1 kez doğa, 1 kez deniz kampına katılma hakkı bulunmakla birlikte, atama önceliği bulunan 3 ayrı kriter; şehit-gazi yakınlığı, başarı durumu ve maddi gelir başlıklarında da öncelik sıralaması yapılıyor. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından gideriliyor. İkinci 6 dönem kamp başvuru sonuçları (https://e-genc.gsb.gov.tr) adresinden öğrenilebilecek."