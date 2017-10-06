Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Van'da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sabah saatlerinde askeri uçakla Van'a gitti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların Van'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA