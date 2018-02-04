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Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'NATO' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "İzmir şehidimizin evinin karşısında yer alan NATO Komutanlığına bayrak astırılmadığı yönündeki haberler doğruyu yansıtmamaktadır." denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan 'NATO' açıklaması
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Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki evinin karşısında yer alan NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığına bayrak astırılmadığına dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, bazı basın yayın organlarında, Afrin'deki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta şehit olan Çubukçu'nun İzmir'deki evinin karşısında yer alan NATO Karargahına bayrak astırılmadığına dair haberler yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtilerek, "Sabahın ilk saatlerinden itibaren bayraklar asılmış ve halen de asılı durumda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

nato genelkurmay başkanlığı

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