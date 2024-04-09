Gıda denetimine 45 milyon TL ceza

Nagihan KALSIN

Yumaklı, yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak sorumluluk alanlarından birisinin de vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması olduğunu anımsattı.

Bu konuya büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Yumaklı, “Tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Piyasada haksız rekabetin etkin biçimde önlenmesi için de gayretli bir biçimde çalışıyoruz. Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladık” ifadelerini kullandı. Yumaklı, 7 bin 500’den fazla gıda kontrol görevlisi ile Ramazan boyunca gıda de netimlerini yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Yumaklı, Ramazanla birlikte halkın tüketim alışkanlıklarında oluşacak muhtemel değişiklikleri göz önünde bulundurarak özellikle tüketimi artması muhtemel un-unlu mamuller, pastacılık-tatlı ürünleri, ekmek, şeker-şekerli mamuller, et-et ürünleri, süt-süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdiklerine dikkati çekerek şu bilgileri verdi: “Özellikle iftar yapılan toplu tüketim yerlerinde başta hijyen kontrolleri olmak üzere gerekli resmi kontroller yürüttük.

Ramazan paketi/kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontrollerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ederek gerek görülmesi halinde bu ürünlerden numune aldık.”

Yumaklı: En iyi denetçi tüketicinin kendisidir

İbrahimYumaklı, tüketicilerin gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikâyetiniTürkiye’nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı’na ya da “0501 174 0 174” numaralıWhatsappGıda İhbar Hattı›na bildirebileceklerini kaydederek, “Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dâhil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız” dedi.