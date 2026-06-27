Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı: Ülkemizde kaç Suriyeli var?

Göç İdaresi Başkanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Türkiye’deki Suriyelilere yönelik açıklamalarının asılsız olduğunu belirterek, "Güncel kayıtlara göre; ülkemizde geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 255 bin 31'dir" açıklamasında bulundu.

Göç İdaresi Başkanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, ülkemizden Suriye'ye dönüş yapan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddiaları üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zorunlu hale gelmiştir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı rakam, 2016 yılından bugüne kadar gönüllü olarak Suriye'ye dönen Suriyelilerin toplam sayısını ifade etmektedir. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın paylaştığı sayı ise yalnızca 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönüş yapanlara ilişkindir. İçişleri Bakanlığı Göç Idaresi Başkanlığı, ülkemizde bulunan geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilere ilişkin verileri haftalık olarak resmî internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam etmektedir. Güncel kayıtlara göre; ülkemizde geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 255 bin 31'dir. 2016 yılından bugüne kadar gönüllü geri dönüş yapanların toplam sayısı 1 milyon 440 bin 123, 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde geri dönenlerin sayısı ise 700 bin 120'dir. Kamuoyunun, resmî verilerle örtüşmeyen ve kurumlarımızı hedef alan bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur. Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçleri, devlet ciddiyeti ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmektedir. Bu dönüşler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserligi (BMMYK) gözetiminde gerçekleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı.