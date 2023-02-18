Göç tehlikesi: OHAL illeri kalkınma öncelikli 6. bölge kapsamına alınmalı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin tüm ülkede büyük üzüntü yarattığını belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Acımız çok büyük. İlk etapta hepimizin önceliği kurtarabildiğimiz kadar insanımızı göçük altından çıkarmak ve felaketten kurtulanların hayatlarını sürdürmelerini sağlamak oldu. Şimdi vatandaşlarımızın kendi topraklarında hayatlarını sürdürebilmesi için yardımların yanı sıra ekonomik hayatın yeniden oluşturulmasına çalışılmalı” dedi.

Depremden etkilenen Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerin sanayide güçlü, ihracat yapan ve istihdam yaratan kentler olduğuna dikkat çeken Başkan Çevikel, “Aynı zamanda Ege ve Marmara bölgesindeki birçok sanayi kuruluşu da bu illerden ürün tedarik ediyor. Yani ülke ekonomisi ve ihracatı için stratejik önem taşıyorlar. Konutlardaki yıkımın aksine buralardaki sanayi tesislerinde elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı sorunlarının dışında bir hasar yaşanmadı. Ancak göç nedeniyle bölgedeki firmaların istihdamla ilgili büyük sorunları olacak" diye konuştu.

“Bölgedeki vergi ve SGK primleri belli bir süre bölgeye verilsin”

Bu sebeple göçün bir şekilde önlenmesi gerektiğini söyleyen Çevikel, "Aksi takdirde, zaten bizim bölgelerde kalifiye eleman eksiği olduğu için gelenler bir daha da geri dönmeyecektir. Bu bilhassa depremle sarsılan stratejik illerimizin geleceği için son derece önemli bir durum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti ile birlikte kalıcı konut kampanyası için Adıyaman’a gittiklerini belirten Nilüfer Çevikel, kalıcı göçü önlemek için güvenli bölgelere derhâl kalıcı konutların yapılması ve bu illerin 'Kalkınmada Öncelikle 6. Bölge' konumuna getirilmesi gerektiğini söyledi.

Çevikel, “Belli bir süre bu illerdeki sanayicilerden ve çalışanlardan kesilen vergi ve primlerin kendilerine verilerek, bölgenin çalışan ve işveren açısından cazip ve avantajlı hale getirilmesi gerekiyor. İşletmelerin yeniden açılması, depremzedeler adına hayatın yeniden normalleşmesini kolaylaştıracağı gibi yaşadıkları travmanın etkisini de azaltacaktır. Gerekirse depremden etkilenen illerde kamu ve özel sektör adına yeni birtakım yatırımlar yapılmalı. Orada yatırım yapacak işveren ve sanayiciler gerek KGF’de gerekse kamu bankalarından çektikleri kredilerde daha düşük faizle yararlandırılmalı” dedi