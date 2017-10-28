Gökçek'in yerine Ölmez vekalet edecek

28 Ekim 2017

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Melih Gökçek başkanlığında olağanüstü toplandı. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Gökçek, 23,5 yılda yaptığı icraatlarla ilgili bir sunum ve veda konuşması yaptı.

İHA'nın haberine göre, Gökçek'in istifasının ardından 10 gün içinde Belediye Meclisi'nde seçim yapılacak. Başkan seçilmek için iki turda üçte iki çoğunluk aranacak. Bulunamazsa eğer üçüncü turda en çok oyu alan isim seçilmiş olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçim yapılana kadar Meclis Birinci Başkan vekili Ali İhsan Ölmez vekalet edecek.

Ankara'da Melih Gökçek dönemi sona erdi