Ankara'da Melih Gökçek dönemi sona erdi

28 Ekim 2017

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye Meclis Toplantısında konuştu. Basın toplantısında 23 yıllık icraatlarını anlatan Gökçek istifasını açıkladı.

Gökçek'in konuşmasından satır başları:

"Türkiye, yaşam kalitesini artıran yatırımlarla Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hareketi döneminde tanıştı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Muhalefet bu olayı kaşıdı. Peki neden sessiz kaldım? Çünkü ben dava adamıyım.

Benim davamda emir demiri keser, liderin emrine uyulur. Bugünlere kolay gelmedik. O gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün de istifa ederek katkı sağlamamı istedi.

Başarısız olduğum ya da yorgun olduğum için değil liderim Recep Tayyip Erdoğan istediği için istifa ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak görevimi bırakıyorum.

Ankara halkı benim duruşuma 5 dönemdir oy vermiştir. Dünkü duruşumun anlamı neyse bugünkü istifamın anlamı da odur.

Davamıza olan sadakatimiz ve sevdamız tartışılamaz. Liderimiz ve onun davasına zarar vermeyi tüm mazlum halklara zarar vermek olarak kabul ederim"