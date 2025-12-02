Gökhan Gönül gözaltına mı alındı, neden gözaltına neden alındı? Eski futbolcu Gökhan Gönül kimdir?

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu raporlarıyla borsada hisse senetlerinde spekülasyon ve yapay fiyat hareketi yapıldığı iddiası ile soruşturma başlattı. 12 kişi gözaltına alınırken bu isimlerden biri de eski futbolcu Gökhan Gönül. Olayın ayrıntıları öğrenilmeye çalışılırken "Gökhan Gönül neden gözaltına alındı" ve "Gökhan Gönül kimdir" soruları peş peşe geliyor.

Gökhan Gönül neden gözaltına alındı?

Borsa İstanbul’da Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde eski futbolcu Gökhan Gönül de gözaltına alındı.

Gökhan Gönül kimdir?

Gökhan Gönül, 7 Ocak 1985’te Samsun’da doğan eski milli futbolcudur. Aslen Bafralı olan Gönül, altı yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa’ya taşındı ve futbola Bursa Yolspor’da kaleci olarak başladı. Antrenörünün onu ileride denemesiyle mevkii değişti ve gelişimi hızla dikkat çekti.

Gençlerbirliği Oftaş’ta oynadığı dönemde Galatasaray tarafından transfer edilmek istendi ancak İlhan Cavcav’ın talep ettiği 2.5 milyon Euro nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Bir yıl daha Oftaş forması giyen Gönül, 2007’de Fenerbahçe’ye 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

A Milli Takım’daki ilk maçına 17 Kasım 2007’de Norveç karşısında çıktı ve bu karşılaşmada bir asist yaptı. Kariyeri boyunca Fenerbahçe, Beşiktaş ve yeniden Fenerbahçe formalarını giyen Gökhan Gönül, profesyonel futbolculuğu Çaykur Rizespor’da sonlandırdı.