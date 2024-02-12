Gökhan Zan TİP'ten Hatay adayı oldu
TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı için bugün saat 11.00'i işaret etmişti. Önceki gün partinin Hatay adayının Gökhan Zan olduğu iddia edilmiş, gözler bugüne çevrilmişti. TİP Zan'ı resmen ilan etti.
Haber Merkezi
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Genel seçimlerden sonra İYİ Parti’den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan’ın Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürülmüştü.
TİP, bugün saat 11.00’de Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı.
TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmen Gökhan Zan oldu.