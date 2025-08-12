Gökyüzü meraklıları için kaçırılmayacak bu doğa olayı, gece yarısından itibaren görülebilecek. Gök bilimciler, asıl görsel şölenin ise sabaha karşı saatlerde yaşanacağını belirtiyor.

Uzmanlara göre Perseid meteor yağmuru, Dünya’nın her yıl Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının ardında bıraktığı toz ve parçacık bulutunun içinden geçmesiyle ortaya çıkıyor. Bu süreçte atmosfere giren parçacıklar, gökyüzünde parlak izler ve “ateş topları” oluşturuyor.

İdeal hava koşullarında saatte 60 ila 100 meteor izlenebileceği ifade ediliyor. Şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde ise bu görsel şölen çok daha net görülebilecek.

Gök bilimciler, bu yıl ay ışığının bazı sönük meteorlara engel olabileceğini ancak en parlak ve uzun iz bırakan meteorların yine de çıplak gözle izlenebileceğini vurguluyor.