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Gölcük Gölü kısmen buz tuttu

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, buradaki gölün kısmen buz tutmasıyla oluşan güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Gölcük Gölü kısmen buz tuttu
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Bolu kent genelinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü bölgede, tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Yağış sonrası parkta oluşan manzarada yürüyüş yapan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.  

Bu arada beyaza bürünen tabiat parkının doğal güzelliği drone ile görüntülendi. 

Kaynak: AA

kış Gölcük Gölü buzlanma kar

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