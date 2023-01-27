"Gönlümüzden geçen isim Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'dur"

Açıkel yazılı açıklamasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "devlet tecrübesine sahip Türkiye'nin en önde gelen siyasetçisi" olduğuna inandıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'deki ön yargıları aşmak için, büyük bir kucaklaşma ve helalleşme siyasetinin mimarı olduğunu savunan Açıkel, CHP kadroları olarak Kılıçdaroğlu'nun, devlet tecrübesi, demokrasi birikimi ve siyasi gayreti itibarıyla Cumhurbaşkanlığına en layık adayların başında geldiğine inandıklarını dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, şunları kaydetti:

"Bu, benim hem kendi kişisel görüşüm hem de partimizde paylaşılan görüşümüzdür. 13'üncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın, altılı masanın gösterdiği aday olacaktır. Gönlümüzden geçen isim de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama Genel Başkan'ımızın bize ısrarla telkin ettiği şey, altılı masayı rencide edecek bir beyanda bulunmamamız yönündedir. Millet İttifakı, adayın kim olacağını en yakın süreçte kararlaştıracaktır. Bize düşen görev, demokratik kararlığımızdan hiçbir şekilde vazgeçmeden, Türkiye'den yana tavır almamızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, Türkiye'den yana tavrını güçlü bir şekilde ortaya koyacaktır. 'Külliye değil, Türkiye' diyenler kazanacaktır. Biz kazanacağız."