Gönül Dağı'nda rol alan Berk Atan trafik kazası geçirdi

Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan'ın içinde bulunduğu araç Eskişehir'in Mihalıcçık ilçesinde kaza yaptı.

Kaza, Mihalıcçık'a bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Y.U.K. idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan ünlü oyuncu oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Berk Atan'ın sağlık durumu nasıl?

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi:

* Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok.

* Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil.