Google'da 1,2 milyar dolarlık Nimbus Projesi'ne karşı çıkanlar baskı görüyor

Nimbus Projesi'ne karşı çıkan ve protestolara katıldığı gerekçesiyle işten çıkarılan yazılım mühendisi Zelda Montes, konu ile ilgili açıklamasında, "Suç ortağı olmak istemedim ve bu, Google'ın bana karşı misilleme yapacağı ya da bana yönelik tacizin devam etmesine izin vereceği anlamına geliyorsa, öyle olsun istedim" dedi.

YouTube'un 'propaganda reklamları' yayımlamak için İsrail'den para almasına ilişkin endişelerin şirket yönetimi tarafından görmezden gelindiğini dile getiren Montes, şirket içi sohbet veya toplantılarda Nimbus Projesi'ne ilişkin soruların sorulması durumunda konunun bir şekilde geçiştirildiğini belirtti.

Moderatörler uyarı yapmadan yorumları siliyor

'Apartheid için Teknolojiye Hayır (No Tech for Apartheid)' isimli grubun üyelerinden şirket çalışanı Alex Cheung, proje hakkında farkındalık yaratmak için şirket içi e-posta başlıklarına katıldığını belirtti ve "Ne zaman soykırım ya da apartheid kelimeleri geçse, moderatörler herhangi bir uyarıda bulunmadan yorumları hemen siliyor ya da insanların bu konuyla daha fazla ilgilenmesini önlemek için forumları kilitliyordu" dedi.

Çalışanlar işten çıkarılmakla tehdit ediliyor

Genel olarak, şirket içerisinde siyasi konular hakkında özgürce ve açıkça konuşulmasına izin verilen bir alan bulunduğunu aktaran Clare, mesele Filistin olduğunda bu durumun tam tersinin yaşandığını anlattı. Google, Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını, şirket tarafından yürütülen soruşturma sonucu 'diğer çalışanların tesislere erişimlerini ve çalışmalarını fiziksel olarak engelledikleri' gerekçesiyle 18 Nisan'da işten çıkarmıştı.

Nimbus Projesi nedir?

Nimbus Projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşuyor. Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu. Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.