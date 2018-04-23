Google'dan 23 Nisan'a özel doodle
Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı ve bu güne özel bir doodle yayınladı.
Arama motoru devi Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı.
Ana sayfasında logosunu 23 Nisan'a özel olarak değiştiren Google'ın hazırladığı doodle'da bir grup çocuk, müzik ve Türk bayrağı eşliğinde yürüyor.
İşte Google'ın hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı doodle'ı...