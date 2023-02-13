Görüntüler sosyal medyaya yansımıştı: Ticaret Bakanlığı'ndan büyük ceza

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiği canlara ağlıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, binlerce vatandaş deprem bölgesinden ayrılıyor. Başka bölgelere gitmek isteyen vatandaşlara yol kenarında bir dinlenme tesisinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı sosyal medyaya yansımıştı.

Ticaret Bakanlığı bu haber üzerine harekete geçti. Bakanlık’tan yapılan açıklamada bu işletmeye 1 milyon 860 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır.

Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir."