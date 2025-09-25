Gözler Erdoğan–Trump zirvesinde: Gazze, ticaret ve savunma dosyaları masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın ikinci dönemindeki ilk Washington temasını Beyaz Saray’da gerçekleştirecek. İki lider daha önce Trump’ın ilk döneminde 2017 ve 2019’da Washington’da görüşmüştü.

Görüşmede ikili ticaret, yatırım ve savunma sanayisi alanlarının yanı sıra, Gazze’deki insani kriz, Suriye ve Rusya–Ukrayna savaşı gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin BM Genel Kurulu’nda da vurguladığı şekilde, Gazze’deki işgal ve insani dram Ankara’nın öncelikli gündem maddesi olacak.

F-16 ve F-35 süreci yeniden masada

Görüşmede Türkiye’nin F-16 alım süreci ile F-35 programındaki durumunun da ele alınacağı belirtiliyor. Türkiye, F-16 Block 70 alımı için 1,4 milyar dolarlık ön ödeme yapmış durumda. Öte yandan, ABD’nin S-400 gerekçesiyle askıya aldığı F-35 teslimatlarının yeniden gündeme geldiği ifade ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamalarına göre, Türk Hava Kuvvetleri’nin 40 adet F-35 uçağına ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor. Ankara ayrıca Eurofighter Typhoon opsiyonunu da masada tutuyor.

Boeing alımları da gündemde

Zirvede, THY’nin Boeing’den 300 uçak alımı planı da konuşulabilecek. Daha önce THY yöneticileri, Boeing’in fiyat ve bakım maliyetlerinde iyileştirme yapması gerektiğini açıklamıştı. Siparişin 787 Dreamliner ve 737 MAX modellerinden oluşması öngörülüyor.