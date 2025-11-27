Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Green kart son durum nedir?

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma hayali kuranlar için kritik bir önem taşıyor. Geçici ya da kalıcı oturum izni sağlayan bu programa her yıl büyük bir ilgi söz konusu... Geleceğini garanti altına almak isteyenler takvimi bekerlen peş peşe "Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" diye soruyor.

Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

Green Card başvuruları için henüz tarih verilmedi. Geçen yıl Green Card çekilişi başvurusu 2 Ekim'de başlayıp 7 Kasım'a kadar devam etmişti. Bu yıl başvuruların aralık ayında başlaması bekleniyor.

Green Card sürecine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı haberlerde, başvuru aşamasında adaylardan 1 dolar tutarında bir kayıt ücreti alınacağı ileri sürüldü. Bu nedenle sistemde düzenlemeler yapıldığı ve başvuru takviminin bu sebeple ertelendiği öne sürülüyor.