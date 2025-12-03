Green Card başvuruları neden başlamadı, ne zaman başlayacak? Green kart son durum nedir?

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve kariyer hedeflerini gerçekleştirme arzusunda olan bireyler için hayati bir öneme sahip. Daimi veya geçici ikamet hakkı tanıyan bu programa ilgi her yıl yüksek seviyelerde seyrediyor. Geleceğini güvence altına almak isteyen potansiyel başvuru sahipleri takvimi gözlerken, ardı ardına "Green Card başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde sorular yöneltiyor.

Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

Green Card çekilişi başvuruları için resmî bir başlangıç tarihi henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Geçen yıl yapılan çekilişi müracaatları, 2 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'da sona ermişti.

Diğer yandan, ABD'de bir Afgan göçmenin iki askeri hedef alması hadisesinin ardından, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), 19 farklı ülkenin vatandaşlarının yeşil kart statülerinin kapsamlı bir biçimde tekrar gözden geçirileceğini duyurdu.

Yeniden inceleme kapsamına alınan ülkeler şunlar: Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela.