Green Card sonuçları açıklandı: Green Card başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Green Card sonuçları, daha önceden bildirildiği gibi 4 Mayıs Cumartesi günü online sistem üzerinden ilan edildi.

ABD'de hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanma hayali kuranlar, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden Green Card başvuru sonuçları, 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulayabilecek.

Çeşitlilik Vizesi katılımcılarının seçildikleri konusunda bilgilendirildikleri, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ulaştıkları ve göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati hakkında bilgiler dvprogram.state.gov adresinde olacak.