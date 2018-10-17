Gri listedeki terörist ölü olarak ele geçirildi

17 Ekim 2018

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede teröristlerle sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada bir terörist ölü, bir terörist sağ olarak ele geçirildi. Kaçan iki teröristin yakalanması için bölgede operasyon sürüyor.

Öte yandan, ölü ele geçirilen teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan ve örgütün sözde bölge sorumlusu olan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç olduğu belirlendi.

Teröristin annesi Şehriban Tunç da Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış, evinde yapılan aramada Yusuf Tunç'un yazdığı mektup bulunmuştu.

Kaynak: AA