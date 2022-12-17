Grüne Gewölbe Müzesi'nden çalınan eşyaların bir bölümü bulundu

Dresden Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ortak açıklamada, Grüne Gewölbe Müzesi'nden çalınan eşyaların büyük bir bölümünün bu gece Berlin'de ele geçirildiği belirtildi.

​​​​​​​Açıklamada, eşyaların güvenlik önlemleri alınarak Dresden'e götürüldüğü, bunların burada uzmanlar tarafından inceleneceği kaydedildi.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Grüne Gewolbe'den çalınan eşyaların bulunmasından dolayı polise ve yargı mensuplarına teşekkür ederek, "Grüne Gewölbe'deki değerli eserler eyaletimizin kültürel mirasının bir parçasıdır. Emniyet ve savcılığın kararlı ve profesyonel çalışmaları sayesinde failler tespit edildi, yakalandı ve bu suç aydınlatıldı" ifadesini kullandı.

Grüne Gewölbe Müzesi'nde 25 Kasım 2019’da gerçekleşen soygunda aralarında mücevherlerin de bulunduğu çok sayıda değerli eşya çalınmıştı.