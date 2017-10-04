Grup toplantılarına özel ziyaretçi kartı

04 Ekim 2017

Meclis yönetimi, siyasi partilerin haftalık grup toplantılarının aynı gün ve birbirine yakın saatlerde yapılması nedeniyle yaşanan yoğunluk üzerine ziyaretçiler için "Grup Toplantısı" ibareli kart bastırdı.

Her salı günü MHP ile başlayan, AK Parti, HDP ve CHP ile devam eden grup toplantılarının çok sayıda ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşmesi üzerine, TBMM yönetimi önlem aldı.

Grup toplantılarına gelen ziyaretçilere Meclise girişlerinde, diğer misafirlerden ayırt edilebilmesi için "Grup Toplantısı" ibareleri kartlar verilmeye başlandı. Kartlardan, 5 bin adet basıldı.

TBMM yönetimi, tüm parti grup amirliklerine birer yazı göndererek, grup toplantıların yapıldığı günlerde milletvekillerinin odalarında, parti grup toplantı salonlarında ve diğer alanlarda kontrolsüz yoğunluklar yaşandığına işaret etti.

Yazıda, milletvekili ziyaretçileri ile grup toplantısına katılmak için davet edilen ziyaretçilerin ayırt edilememesinin bu sorunun en önemli nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

Parti grupları ve milletvekillerinden konuya ilişkin gelen şikayetlerin, TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulunda değerlendirildiği, parti grup toplantılarının yapıldığı günlerde muhtemel karışıklıklarının önlenmesi ve grup toplantısı sonrası ziyaretçi çıkışlarının düzenli gerçekleştirilmesi amacıyla grup toplantı salonlarının da kapasitesi göz önünde bulundurularak "Grup Toplantısı" ibareli özel yaka kartlarının üretilmesi kararı alındığı anımsatıldı.

Grup toplantılarının yapıldığı günlerde rutin ziyaretçi girişlerinin de aksaması için grup toplantısına katılacak ziyaretçilerin TBMM Külliyesi'ne girişlerinin, sadece Ziyaretçi Kabul Salonu'ndan yapılacağı bildirildi.

Bundan sonra "Grup Toplantısı" ibareli özel kartı taşıyan ziyaretçiler, grup toplantılarının sona ermesinin ardından külliye dışına çıkışları, Koruma Daire Başkanlığı personelince sağlanacak.

Kaynak: AA