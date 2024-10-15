GSS borcu olanlar dikkat! 3 aydan az bir süre kaldı

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişinin faydalandığı Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) borcu olanlar, ödemeleri yapmazsa 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacak.

Aylık ödeme 600 liraydı

Türkiye’de ikamet eden ve sosyal güvencesi bulunmayan Türk vatandaşları 2012'de zorunlu olarak GSS kapsamına alınmıştı. Aylık primler brüt asgari ücretin yüzde 3’üne göre hesaplanırken, 2024 yılı için aylık ödeme 600 lira olarak belirlenmişti.

Tebligatlar başladı

Türkiye'nin haberine göre; primleri ödeyecek durumu olmayanlar gelir testi yaptırarak, sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam ederken gelir testi yaptırmayan borçlulara tebligat yapılmaya başlandı.

Ancak GSS borçlarının ertelenmesi de gündemde. TBMM'nin, ‘torba yasa’ ile GSS borçlarının ertelenmesi için düzenlemeye gidebileceği belirtiliyor. Diğer formül ise Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanlar için süre uzatmaya gidilmesi.

Geçen yıl prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.