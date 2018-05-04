Gül: Akar ve Kalın nezaket ziyaretinde bulundu

04 Mayıs 2018

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hulusi Akar ve İbrahim Kalın’ın kendisini ziyaret ettiği iddialarını doğruladı.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. Söylenenlerin hepsi doğru, yani o açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu ama herkesin gözü önünde, gündüz vakti olan bir ziyaretti. Dolayısıyla gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze veya herhangi bir saygısızlık söz konusu değil kesinlikle. Bunun bilinmesini isterim. Ofisimde olan bir şey. Ofisim de yan yana bildiğiniz gibi üçüncü kolorduyla. Dolayısıyla açıklamalar doğru" şeklinde açıklamada bulundu.