Gül: Görüşlerimi paylaşmak benim sorumluluğum

29 Aralık 2017

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tartışmalara sebep olan son KHK kararları ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çeken Gül konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"O kararnameyi ben sahiplendim, doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddütüm şu: İleride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltmeyle bunun önüne geçilebilir diye düşündüm" diyen Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Nitekim birçok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya, buraya çekmenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Ben, hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım, önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabii ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim."

Kaynak: AA