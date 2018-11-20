Gül: Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım
Adalet Bakanı Gül, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin,"Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin, "Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır." ifadesini kullandı.
Gül, şöyle devam etti:
"Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır."
Kaynak: AA