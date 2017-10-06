"Gülen'in iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır"

06 Ekim 2017

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili açıklamada bulunarak, "Kısa bir süre önce sözleşmeler kapsamında bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani şekli anlamda iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır. Olası bir neden olması halinde iadesi zaten mümkündür" dedi.



Bütün delillerin ve klasörlerin Amerika makamlarına ulaştırıldığını kaydeden Gül, "Şu an bir hukuk devletine, 'demokrasiyi merkeze aldığını' ifade eden her ülkeye yakışan bunun gereğini yapmaktır. Biz de ABD'den Türkiye'deki 250 cana kıymış ve bu mahkeme kararlarıyla da belgelenmiş, delili olan bu terör örgütü elebaşının iadesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA