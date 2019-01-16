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Güler ile Dunford bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile Brüksel'deki NATO Karargahında görüştü.

Güler ile Dunford bir araya geldi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile bir araya geldi.

Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleşen Güler-Dunford görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını duyurmuştu.

İkili en son 8 Ocak'ta Dunford'un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir araya gelmişti. 

Kaynak: AA

dunford guler
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