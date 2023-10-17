Güler: İnsanlığın bittiği nokta olmuştur
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist Hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur." ifadelerini kullandı.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, Güler'in, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklaması paylaşıldı.
Bakan Güler, şunları kaydetti:
"Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren İsrail'in tüm dünyanın tepkisine rağmen el-Ehli Baptist Hastanesini vurarak masum sivilleri katletmesi insanlığın bittiği nokta olmuştur. İsrail yönetimi sivil, kadın ve çocuklara yönelik saldırılara derhal son vermelidir."