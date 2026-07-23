Gülistan Doku dosyasında mesaj detayı: İki kişi daha gözaltına alındı

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Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yıllardır kayıp olan ve artık hayatta olmadığı değerlendirilen Doku dosyasında, tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ihraç edilen eski polis Gökhan Ertok arasında geçtiği belirtilen yazışmalar soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

İki kişi gözaltına alındı

Söz konusu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Ankara'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.