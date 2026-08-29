Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon! 10 kişi gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda iki önemli dosyada yeni gelişmelere ulaşıldığını bildirdi.

Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlenirken, 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde ise yeni şüphelilerin tespit edildiğini açıkladı.

Gülistan Doku dosyasında 5. dalga operasyon

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada, Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve ilgili zaman dilimine ilişkin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile iletişim kayıtlarında yeni bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Doku'nun kaybolmasının ardından Instagram hesabına yönelik gerçekleştirilen şüpheli erişim ve işlemlere ilişkin tespitler de soruşturma dosyasına girdi.

Bakan Gürlek, su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici bulgular elde edildiğini de açıkladı. Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığının tespit edildiğini aktaran Gürlek, Gülistan Doku'ya ait bazı kişisel eşyaların intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine dair bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

18 yıllık cinayet dosyası yeniden incelendi

Bakan Gürlek'in açıkladığı ikinci gelişme, 2008 yılında Şereflikoçhisar'da ölü bulunan Dede Baltacı cinayetine ilişkin oldu. Yaklaşık 18 yıldır faili belirlenemeyen dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda; Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca yeniden incelendi.

Yeniden yürütülen çalışmalarda daraltılmış baz incelemesi, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanları değerlendirildi. Bu kapsamda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı. Cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Ucu nereye giderse gitsin, suçlular er ya da geç adalet önünde hesap verecektir" dedi.