Güllü'nün düşmesinin hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı

Yalova, Çınarcık'ta 26 Eylül gecesi 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin tanınan ismi Gül Tut (Güllü)'un ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, olayın hemen sonrasına ait yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı.

Çevredekiler tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde kızının sinir krizi geçirdiği görülüken Güllü'nün cansız bedeninin tabuta konulma anları yer alıyor.

Otopsi ve darp izine rastlanmadı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ön otopsi raporunda Güllü'nün vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.

Kızının ifadesi: Annem dengesini kaybetti

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin ölümüyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Tuyan Ülkem'in polise verdiği ifadede, annesinin düşüş anını şu sözlerle anlattığı öğrenildi:

"Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil."

Oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise olay anında İstanbul'da olduğunu ve annesinin ölüm haberini ablasından aldığını söyledi.

4 dakikalık güvenlik kamerası görüntüsü inceleniyor

Şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son anlarını içeren ve evdeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntülerin tamamı soruşturma dosyasına girdi. Saat 01.23'te başlayan kayıtlarda, odada Roman havası duyuluyor.

Görüntülerde, Güllü'nün lavabodan çıktıktan sonra "Herkes tamam mı?" dediği, ardından "O ne lan?" diyerek odaya yöneldiği görülüyor. Daha sonraki dakikalarda şarkıcının "Bak manyaklara bak" dediği, kızı ve arkadaşının ise "Gel, gel", "Kız gelsene buraya" şeklindeki sesleri duyuluyor.

Saat 01.26'da kaydedilen son bölümde ise Güllü'nün kızı ve arkadaşının gülme sesleri kayda yansıyor. Bu seslerin hemen ardından duyulan bir çığlık ve düşme sesi, olayın gerçekleştiği anı işaret ediyor. Sesin duyulmasıyla birlikte Güllü'nün kızı ve arkadaşının çığlık atarak kapıdan koşarak çıktıkları görülüyor. Görüntüdeki bazı ses ve konuşmalar net olmadığı için, kayıtlar 'ses çözümlemesi' amacıyla Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

Güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntülerin tamamı: