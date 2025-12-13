Güllü’nün kızı Tuğyan neden tutuklandı? Güllü öldürüldü mü, kızı Tuğyan cinayeti itiraf etti mi? Güllü cinayeti itiraf edildi mi?

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan ve olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile 2 kişi iddiaya göre, valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Tuğyan Ülkem Gülter neden tutuklandı?

"Kasten öldürme suçu" şüphesiyle gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanması istenen Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülter, gözaltına alındığı esnada gazetecilerin, "Neden tutuklandınız?" , "Siz mi ittiniz annenizi?" sorularına "İllaki gerçekler çıkacak ortaya" diyerek cevap verdi.

Güllü cinayeti itiraf edildi mi?

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sırasında yanında bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesinin bacaklarından tutarak aşağı ittiğini belirtti.

Olay nasıl yaşandı?

'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6. kattaki dairesinin üzeri kapalı terasında bulunan pencereden, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek yaşamını yitirdi. Tut’un cenazesi İstanbul’da defnedildi.

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bir süredir teknik takipte oldukları ileri sürülen Tut’un kızı Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu’nun, yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alındığı ve Yalova’ya götürüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulu’nun babası Arif Ulu ile iki kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.