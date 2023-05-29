Gültekin Uysal'dan seçim değerlendirmesi

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonucunun, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Çok partili siyasi hayata geçildiğinden bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde kamunun imkan ve araçlarının bir siyasi parti lehine hareket ettiğini ve bir tek parti iktidarının varlığını kanıtlayan seçim döneminin geride bırakıldığını belirten Uysal, "Bir tarafta iktidar ve iktidarın tüm imkanları, dahası iktidarın yedeğine aldığı birçok kirli güç unsuru, diğer tarafta ise yıllardır süren hukuksuzluk, haksızlık ve yolsuzluklara karşı kısıtlı imkanlar ve seçmenin samimi desteğinin rekabetine tanık olduk. Aslında iktidarın sahip olduğu imkanları düşündüğümüzde siyasette haksız rekabetin en kesif örneğiyle karşılaştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk siyasi tarihinin en adaletsiz seçimini geride bıraktık." ifadesini kullanan Uysal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde verdiğimiz mücadele, inandığımız değerlere ve hayalini kurduğumuz Türkiye'ye ulaşmak için verilmiş mücadeledir. Şüphesiz verdiğimiz ve kıymetli seçmenlerimizin ve teşkilatlarımızın verdiği mücadele takdire şayandır. Bu vesileyle tek bir şüphe ya da soru işareti olmadan çıktığımız bu yolda, ellerinde bulunan imkan ve şartların ötesinde bir feraset ve dirayetle yaptığı çalışmalardan ötürü başta cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere Millet İttifakı'nın tüm siyasi partilerine ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

İnandığımız değerlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içindeyim. Bilmenizi isterim ki geride bıraktığımız iki yılı aşkın zamanda bizler için asıl kazanç; zerrece menfaat, şahsi ikbal kaygısı olmaksızın verilmiş mücadele, dökülmüş terdir. Asıl kazanç, tüm farklılıklara rağmen ortak irade koyduğumuz diğer partilerle, Millet İttifakı ile omuz omuza Türkiye için çalışabilme, eskisi gibi bir lokma ekmeği bölüşebilme iradesidir.

Bilinmesi gerekir ki Erdoğan kirli ve eşit rekabet imkanı olmayan bir seçimi sayısal olarak kazanmış, siyasal olarak kaybetmiştir. Bizim için ise kazancın başlangıcı burasıdır. Bu, 'seçim kazandık' diyenlerin kaybettiği, kaybettiği zannedilen Millet İttifakı ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı bir seçimdir. Elbet bir gün tarih hükmünü icra edecektir."