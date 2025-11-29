Gümrük Muhafaza'dan dev operasyon: 94 milyon TL’lik kaçak sigara imha edildi!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Gümrük Sahası’nda gerçekleştirdikleri operasyonda kaçakçılık girişiminin önüne geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, risk analizleri ve hedefleme çalışmaları sonucunda transit rejimi kapsamında Türkiye’ye gelen bir TIR araca yönelik takip başlatıldı.

94 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

Ambarlı Gümrük Limanı’nda durdurulan araçta yapılan ayrıntılı aramada, yalıtım malzemelerinin arasına gizlenmiş 394 bin 117 paket yabancı bandrollü sigara bulundu. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 94 milyon TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen sigaralar, mevzuat gereği imha edildi.

Açıklamada, kaçak sigaranın kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kayıplarına yol açtığı ve kamu düzenine zarar verdiği hatırlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.