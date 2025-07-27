Gümrükte 'Labubu' alarmı! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 132 oyuncağa el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadelede iki operasyon düzenledi.

Sabiha Gökçen'de 'Labubu' bebeklerine el konuldu

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi çalışmaları sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun 'gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapmaya çalışması üzerine yapılan detaylı aramada, valizlerinde toplam 132 adet peluş oyuncak bulundu.

Oyuncakların son dönemde sosyal medyada gündem olan 'Labubu' adıyla bilinen dijital bir karakterden esinlenerek üretilmiş ve piyasaya bu şekilde sürülmüş olduğu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa değeri yaklaşık 659 bin TL olan bu ürünlerin satışa uygunluğu halen incelendiği açıklanırken oyuncaklara ise el konuldu.

122 milyon liralık kaçak telefon yakalandı

Diğer tarafta bir tır, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra Habur Gümrük Kapısı'na yönlendirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince aracın takibe alınmasının ardından yapılan detaylı aramada, transit beyanla bildirilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı ortaya çıktı.

Söz konusu ürünlerin beyan dışı olarak yurtiçinde bırakılmak istendiği belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 122 milyon 170 bin TL olarak hesaplanan kaçak eşyaya el konulurken, adli süreç İstanbul Anadolu ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde yürütülüyor.