Güncel son depremler 27 Nisan 2026 listesi: Az önce deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü nedir?

Vatandaşlar günlük olarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Akdeniz'de yaşanan depremler sonrası aramalar daha da hızlandı. Antalta, Alanya'da yaşayanlar sık sık AFAD'ı ziyaret ediyor. İşte en son depremler...

27 NİSAN 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

15.42 - Battalgazi (Malatya) - 4.4

15.41 - Battalgazi (Malatya) - 3.9

15.11 - Battalgazi (Malatya) - 1.5

15.04 - Merkez (Afyonkarahisar) - 1.2

14.57 - Battalgazi (Malatya) - 1.4

14.56 - Genç (Bingöl) - 1.6

14.49 - Ezine (Çanakkale) - 3.0

14.39 - Menteşe (Muğla) - 1.8

14.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

14.12 - Akçakale (Şanlıurfa) - 2.0

14.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.9

13.46 - Keskin (Kırıkkale) - 1.0

13.35 - Dalaman (Muğla) - 1.7

13.02 - Merkez (Bolu) - 1.5

12.32 - Alaşehir (Manisa) - 0.8

12.20 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.1

12.09 - Kırkağaç (Manisa) - 1.4

11.52 - Genç (Bingöl) - 1.7

11.10 - Menteşe (Muğla) - 1.5

11.06 - Akdeniz - 4.0

10.44 - Akdeniz - 4.0

10.33 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.4

10.19 - Biga (Çanakkale) - 1.8

10.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

09.54 - Akçadağ (Malatya) - 2.0

09.12 - Akdeniz - 3.3

08.50 - Köyceğiz (Muğla) - 1.0

08.12 - Kelkit (Gümüşhane) - 1.6

07.50 - Akçadağ (Malatya) - 1.8

07.40 - Pütürge (Malatya) - 1.7

07.38 - Battalgazi (Malatya) - 1.1

07.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

06.39 - Bulanık (Muş) - 1.3