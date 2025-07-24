Gündüz 40, gece 30 derece! Kavurucu sıcaklar sürüyor: Havalar ne zaman serinleyecek?
Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcak hava dalgası 24 Temmuz Perşembe günü de devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul dahil pek çok ilde sıcaklıkların 40 dereceye dayandığını duyururken, cuma günü için rüzgar ve nem uyarısı yaptı. Antalya'da ise 2000 yılında kaydedilen 45 derece rekorunun aşılabileceği belirtildi. 28 Temmuz sonrası sıcaklıklarda kısmi bir düşüş beklense de uzmanlar, bu durumun "serinleme" olarak değerlendirilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu raporuna göre birçok şehirde termometreler 40 dereceye yaklaşırken, vatandaşlar "Havalar ne zaman serinleyecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Rekor Antalya'dan gelebilir
Meteoroloji, cuma günü için Antalya’da tarihi bir sıcaklık uyarısı yaptı. Yetkililer, 2000 yılında ölçülen 45 derecelik rekorun geçilebileceği ihtimaline dikkat çekti. Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu’da da 43-45 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.
Havalar ne zaman serinleyecek?
Uzmanlara göre 28 Temmuz’dan itibaren özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklarda bir miktar düşüş yaşanabilir. Ancak bu durum tam anlamıyla bir serinleme değil, sadece kısmi bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.
İl il 24 Temmuz hava durumu
Marmara
İstanbul hava durumu: 34°C – Az bulutlu, açık
Edirne hava durumu: 40°C – Sıcak ve açık
Balıkesir hava durumu: 38°C – Az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 36°C – Az bulutlu
Ege
İzmir hava durumu: 40°C – Az bulutlu, açık
Denizli hava durumu: 43°C – Sıcak ve açık
Manisa hava durumu: 44°C – Kavurucu sıcaklık
Afyonkarahisar hava durumu: 36°C – Rüzgarlı
Akdeniz
Antalya hava durumu: 36°C – Sıcak ve açık
Adana hava durumu: 38°C – Az bulutlu
Isparta hava durumu: 38°C – Güneşli
Hatay hava durumu: 34°C – Hafif rüzgarlı
İç Anadolu
Ankara hava durumu: 36°C – Az bulutlu
Konya hava durumu: 36°C – Açık
Nevşehir hava durumu: 34°C – Serinlemeyen sıcak
Eskişehir hava durumu: 38°C – Rüzgar etkili
Karadeniz
Trabzon & Rize hava durumu: 28°C – İç kesimlerde yerel sağanak
Samsun hava durumu: 31°C – Parçalı bulutlu
Artvin hava durumu: 28°C – Öğleden sonra yağış ihtimali
Zonguldak hava durumu: 30°C – Az bulutlu
Doğu Anadolu
Malatya hava durumu: 40°C – Açık
Erzurum / Kars hava durumu: 31°C – Serin sabahlar
Van hava durumu: 30°C – Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır / Siirt hava durumu: 45°C – Aşırı sıcak
Gaziantep hava durumu: 43°C – Güneşli
Mardin hava durumu: 42°C – Çöl etkisi