Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu raporuna göre birçok şehirde termometreler 40 dereceye yaklaşırken, vatandaşlar "Havalar ne zaman serinleyecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Rekor Antalya'dan gelebilir

Meteoroloji, cuma günü için Antalya’da tarihi bir sıcaklık uyarısı yaptı. Yetkililer, 2000 yılında ölçülen 45 derecelik rekorun geçilebileceği ihtimaline dikkat çekti. Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu’da da 43-45 derece aralığında sıcaklıklar bekleniyor.

Havalar ne zaman serinleyecek?

Uzmanlara göre 28 Temmuz’dan itibaren özellikle Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklarda bir miktar düşüş yaşanabilir. Ancak bu durum tam anlamıyla bir serinleme değil, sadece kısmi bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

İl il 24 Temmuz hava durumu

Marmara

İstanbul hava durumu: 34°C – Az bulutlu, açık

Edirne hava durumu: 40°C – Sıcak ve açık

Balıkesir hava durumu: 38°C – Az bulutlu

Kırklareli hava durumu: 36°C – Az bulutlu

Ege

İzmir hava durumu: 40°C – Az bulutlu, açık

Denizli hava durumu: 43°C – Sıcak ve açık

Manisa hava durumu: 44°C – Kavurucu sıcaklık

Afyonkarahisar hava durumu: 36°C – Rüzgarlı

Akdeniz

Antalya hava durumu: 36°C – Sıcak ve açık

Adana hava durumu: 38°C – Az bulutlu

Isparta hava durumu: 38°C – Güneşli

Hatay hava durumu: 34°C – Hafif rüzgarlı

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 36°C – Az bulutlu

Konya hava durumu: 36°C – Açık

Nevşehir hava durumu: 34°C – Serinlemeyen sıcak

Eskişehir hava durumu: 38°C – Rüzgar etkili

Karadeniz

Trabzon & Rize hava durumu: 28°C – İç kesimlerde yerel sağanak

Samsun hava durumu: 31°C – Parçalı bulutlu

Artvin hava durumu: 28°C – Öğleden sonra yağış ihtimali

Zonguldak hava durumu: 30°C – Az bulutlu

Doğu Anadolu

Malatya hava durumu: 40°C – Açık

Erzurum / Kars hava durumu: 31°C – Serin sabahlar

Van hava durumu: 30°C – Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır / Siirt hava durumu: 45°C – Aşırı sıcak

Gaziantep hava durumu: 43°C – Güneşli

Mardin hava durumu: 42°C – Çöl etkisi