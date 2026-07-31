GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ: Tam Güneş Tutulması ne zaman?
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği tam Güneş tutulması yaklaşırken gözler bir kez daha tarihlere çevrilmiş durumda... Milyonlar bu muhteşem doğa olayını kaçırmak istemezken "Tam Güneş Tutulması ne zaman" sorusu hızlanıyor.
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Dünyanın farklı noktalarında izlenebilecek tam Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Nadir gerçekleşen gökyüzü olayını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, aramalarını sıklaştırmış durumda... İşte "Tam Güneş Tutulması ne zaman" sorusunun yanıtı...
Tam Güneş tutulması ne zaman?
Takvime göre bir sonraki Güneş tutulması 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenecek.
Ülkemizde maalesef Güneş tutulması görülmeyecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ