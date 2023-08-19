Güngör Uras vefatının 5’inci yılında anıldı

Türk basınının unutulmaz isimlerinden, gazetemiz yazarlarından Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, vefatının 5. yılında dün TÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle anıldı. DÜNYA Gazetesi'nin kuruluşundan itibaren köşe yazılarıyla her gün gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Güngör Uras, ekonominin en karmaşık sorunlarını “Ayşe Teyze”nin, “Ali Rıza Bey Amaca”nın kolaylıkla kavrayacağı şekilde anlatmasıyla Türk ekonomi basınına yeni bir soluk getirmişti. Kendini ‘Saf ve bakir bir Anadolu çocuğu’ olarak tanımlayan Uras için düzenlenen törende TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan, Güngör Uras’ın eşi Nuran Uras ve iktisatçı yazar Ege Cansen birer konuşma yaptı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yaşamı boyunca ekonomik faaliyetlerin, üretimin ve katma değerin önemini her bir bireyin anlayabilmesi için var gücüyle çalışan Güngör Bey’i tanımış olduğu için kendini çok şanslı hissettiğini söyledi. Turhan, “Güngör Uras bir Cumhuriyet çocuğuydu. Bu özelliğini Cumhuriyetin 100. yılında vurgulamanın ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Toplumsal refahın anahtarı olarak gördüğü sanayi, tarım, üretim ve sağlıklı büyüme, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı arifesinde halen ülkemiz için gelecek inşasının temel taşlarını oluşturuyor. Farklı alanları kapsayan kariyerinde derneğimizin ilk genel sekreteri olarak vizyonu ve deneyimini kuruluş yıllarımıza yansıtan Güngör Uras’ı, güler yüzlü mizacı, çalışkanlığı ve derin bilgisi ile her daim özlemle anacağız. Kendisinin eşsiz mirasını geleceğe taşımak üzere sevenleri ile birlikte anma toplantısına ev sahipliği yapmaktan onur duyduk” şeklinde konuştu.